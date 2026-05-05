Макрон: Европа е най-естественият партньор на Армения и региона на Южeн Кавказ

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Армения има "европейско призвание" определи Европа като "естествен партньор" за страната и за региона на Южeн Кавказ, предаде Франс прес.

"Дълбоко вярвам, че Армения има европейско призвание", каза Макрон на форума "Евревански диалог" в арменската столица.

Френският президент добави, че вижда подобна перспектива и за Грузия, макар страната да остава разделена, що се отнася до геополитическата си ориентация. По отношение на Азербайджан той заяви, че отношенията трябва да бъдат "преосмислени", тъй като Баку не е направил европейски избор.

Макрон подчерта, че Европа е най-подходящият партньор за региона в настоящия контекст - продължаващата война в Украйна и нестабилността в Близкия изток.

Президентът на Франция отправи и по-широк призив в подкрепа на европейския модел, като го противопостави на "модела на империите и хемонията", насочвайки критиките си към Русия.

"Европа е измислила възможна концепция, която да съчетае съюз между народи, измислен и консолидиран през 19-ти век, с траен мир. Това е Европейският съюз. Това е безпрецедентна геополитическа конструкция, която слага край на империите и хегемонията, изграждайки уважителен диалог между държавите", каза Макрон, цитиран от БТА.

Макрон призова за създаване на "нов съюз" от независими държави, които подкрепят международния ред. По думите му този подход трябва да замени политиката на силата.

Той намекна и за разногласия със съюзници. В изказването си отправи критика към позициите на американския президент Доналд Тръмп, без да го назовава пряко, отбелязва АФП. Според Макрон някои партньори поставят "правото на по-силния" над международното право.