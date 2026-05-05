Турция и Саудитска Арабия се готвят да облекчат визовия режим помежду си

Турция и Саудитска Арабия планират да подпишат споразумение за премахване на визовите изисквания за своите граждани по време на среща на външните им министри в Анкара в сряда, съобщи днес турски дипломатически източник, цитиран от Ройтерс и сайта „Тюркийе тудей“.

Утре външният министър Хакан Фидан и саудитският му колега, принц Файсал бин Фархан Ал Сауд, трябва да председателстват заседание на Турско-саудитския координационен съвет, по време на което се очаква да бъде подписано споразумението за облекчаване на визовия режим за притежателите на обикновени и дипломатически паспорти, според цитирания източник.

Отношенията между Анкара и Рияд бяха сериозно увредени след убийството през 2018 г. на саудитския журналист Джамал Хашоги в консулството на кралството в Истанбул, припомня Ройтерс. След случката Анкара обвини висши саудитски служители в организирането на убийството, пише БТА.

От 2020 г. насам двете страни предприеха стъпки за възстановяване на отношенията си, а Турция оттегли обвиненията си.