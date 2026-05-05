Шефът на Пентагона: Примирието с Иран остава в сила

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви днес, че американска операция за защита на търговските кораби от Иран в Ормузкия проток е временна, Вашингтон не се стреми към конфронтация и примирието с Иран остава в сила, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Примирието не е прекратено“, подчерта Хегсет пред журналисти.

„Казахме, че ще се защитаваме и то решително и именно това направихме. Иран знае това, а в крайна сметка президентът може да вземе решение дали евентуално развитие на ситуацията би представлявало нарушение на примирието“, заяви той.

Крехкото примирие в Близкия изток беше поставено под напрежение днес, след като САЩ и Иран се обстрелваха в Персийския залив в борба за контрол върху Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна нова операция, наречена „Проект Свобода“, вчера, с цел да поеме контрол над ключовия воден път от Иран, който на практика затвори Ормузкия проток, след като САЩ и Израел започнаха конфликта на 28 февруари.

Хегсет заяви, че Иран не контролира протока.

„Проект Свобода“ има отбранителен характер, с ограничен обхват и временна продължителност, с една основна мисия — защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт“, каза Хегсет.