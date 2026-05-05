В Италия подължава разследването на банката пирамида

Над 500 спестители са измамени чрез Понци схема с българска връзка
В Анкона, Италия продължава разследването на скандалния случай с банката пирамида, откраднала вложенията на над 500 спестители.
За случая се разбра през февруари, когато стана ясно че част от парите са изпращани към банкови сметки и в България.
Според разследването на италианската финансова полиция в Анкона, престъпната банда е създала паралелна неоторизирана банкова институция с клонове в Полша и България, способна да предлага услуги от финансовия сектор.
Измамниците са откривали фалшиви разплащателни сметки и даже са отпускали заеми и предлагали изгодни инвестиционни предложения. По този начин били прехвърлени около 4 милиона евро, събрани от над 500 спестители в цяла Италия.
Организацията действала зад фасадата на „общност", уж посветена на благосъстоянието на своите членове. В действителност тази структура прикривала измамната система. Предлагали се високодоходни инвестиции с мотива „кешбек", в опит да се избегне контрола на италианската финансова полиция.
Ключов фактор била връзката на доверие,
установени от фалшивите финансови съветници с техните жертви, които били на възраст от 20 до 85 години. Много от тях инвестирали лични спестявания, пенсии или в някои случаи пари, получени назаем.
Разследването до момента е разкрило, че Понци схемата е достигнала до множество италиански провинции, включително Анкона , Рим , Милано, Палермо, Неапол, Торино и Бари.
Системата се разпространявала чрез реклама от уста на уста и социални мрежи. Реклама й правели самите инвеститори. Те били стимулирани с възнаграждение, пропорционално на броя на привлечените нови клиенти и набраните суми.
Незаконно използване на събраните средства
Според разследването, средствата са използвани незаконно като са превеждани на предполагаемия лидер на престъпната организация. Измамниците ползвали откраднатото за лични разходи и за организиране на социални събития, с които привличали нови инвеститори, включително за купуване на злато и криптовалути.
По време на полицейската операция през февруари четирима бяха изправени пред съдебните власти за незаконна банкова дейност, измама и пране на пари.
Претърсванията в регионите Марке, Абруцо и Ломбардия, доведоха до задържането на две лица, замразяване на петнадесет банкови сметки в Италия, Полша и България и затваряне на онлайн платформата, използвана за измамата.