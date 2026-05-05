Зеленски предложи сделка за продажба на дронове на Бахрейн

Зеленски Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес в Манама с краля на Бахрейн шейх Хамад бин Иса ал Халифа и предложи да бъде подписана сделка за доставка на дронове от Украйна на Бахрейн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Страната ни е изправена пред подобни терористични удари почти всеки ден, а нашите хора имат подходящ опит в пълномащабната отбрана. Украйна е готова да сподели тази експертен опит в областта на сигурността с Бахрейн и да помогне за подобряване на защитата на животи", заяви Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Президентът Зеленски определи разговора си с краля като добър и продуктивен, отбелязва украинската новинарска агенция Укринформ.

Двете страни обсъдиха ситуацията със сигурността в Близкия изток и региона на Залива и ключовите предизвикателства и възможности в областта на сигурността. Разговаряхме за ударите на Иран срещу Бахрейн и други страни, както и за ситуацията в Ормузкия проток, каза още Зеленски.

Украинският президент пристигна снощи на посещение в Бахрейн, след като участва в среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.

