САЩ: Атаките на Иран в Ормузкия проток все още не дават повод за възобновяване на военните операции

Знамето на САЩ СНИМКА: Pixabay

Председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн заяви днес, че иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток все още не са достигнали прага, който би наложил САЩ да възобновят военните си операции там, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Кейн направи това изявление по време на обща пресконференция с американския министър на отбраната Пийт Хегсет в Пентагона.

Генерал Дан Кейн, председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, съобщи, че откакто преди близо един месец беше обявено прекратяване на огъня, Иран е стрелял по търговски кораби девет пъти и е задържал два контейнеровоза.

Иран е атакувал американски сили повече от 10 пъти, добави той.

Въпреки това, според него, тези атаки остават „под прага за възобновяване на големи военни операции“ към момента, каза Кейн пред журналисти.

На пресконференцията Пийт Хегсет заяви, че примирието с Иран не е прекратено, въпреки че Иран и САЩ си размениха огън в Персийския залив, докато се борят за контрола върху Ормузкия проток.

