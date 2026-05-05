Двама са загинали заради лошото време в Турция през изминалите дни, 33 са ранени

Обилните валежи, гръмотевични бури и снеговалежи, които обхванаха Турция през изминалите дни, са причинили смъртта на двама души, а общо 33 други са били ранени при различни инциденти, сочат данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирани от ТРТ Хабер и БТА. 

По информация на Дирекцията между 3 и 4 май службата е реагирала на общо 864 сигнала за извънредни ситуации, свързани с лошите метеорологични условия, заради които за тези дни бе издаден жълт код за опасно време в голяма част от окръзите на страната.

От турското министерство на околната среда обявиха, че в засегнатите от бурите окръзи от днес е започнала оценка на щетите на терен. В същото време турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи обяви, цитиран от Си Ен Ен Тюрк, че днес правителството на страната е отпуснало бюджет от 150 милиона турски лири (2,8 милиона евро) за най-пострадалите от бурите окръзи – Шанлъурфа и Газиантеп. 

 

