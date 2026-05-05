Еврокомисията покани компании в съюз с Украйна за производство на дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз кани компаниите от континента да се включат в нов съюз с Украйна за развитие на производството на дронове, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Франс прес.

Инициативата цели да обедини производители, иноватори и потребители от ЕС и Украйна. Основната задача е да се засилят европейските способности както за използване на дронове, така и за противодействие срещу тях, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Алиансът ще бъде отворен и за държави от Европейското икономическо пространство, включително Норвегия, Швейцария и Исландия.

Комисията призова компании с опит в производството на дронове и системи за защита да заявят участие до 25 май.

Инициативата идва на фона на засилени опасения за сигурността в Европа. Държавите от ЕС се стремят да укрепят отбраната си, включително чрез развитие на дронове и технологии, които съчетават сравнително ниска цена и висока ефективност, отбелязва АФП.

Украйна вече има значителен опит в тази област, като ЕС цели да използва тази експертиза за развитие на собствените си способности.

Създаването на съюза ще се координира с държавите членки. Някои от тях, като Германия, вече са сключили двустранни споразумения с Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц и украинският президент Володимир Зеленски установиха миналия месец стратегическо партньорство в областта на отбраната, което включва сътрудничество в сферата на дроновете, посочва Франс прес.

Зеленски съобщи, че Украйна и Германия работят и по двустранно споразумение във връзка с тези технологии.