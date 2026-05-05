ОАЕ: Отблъскваме активно нова иранска атака с ракети и дронове

Обединените арабски емирства (OAE) заявиха днес, че противовъздушните им системи активно отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за атаката днес в социалната мрежа "Екс". В изявлението се казва, че над части от територията на Емирствата се чуват звуци, свързани с прехващането на балистични ракети, крилати ракети и дронове.

По-рано ОАЕ заявиха, че вчера са били атакувани от Иран, на фона на опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток.

Това е втори ден на атаки след четириседмичен период на относително спокойствие в региона, отбелязва Ройтерс.

Междувременно избухна пожар в търговски център западно от иранската столица Техеран, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс.

Причината остава неизвестна, предаде по-късно иранската полуофициална информационна агенция „Фарс".

Ирански медии, включително агенция Фарс", показаха видеозапис, на който се вижда гъст дим, издигащ се от мястото на инцидента.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери достоверността на кадрите по независим път.

Това се случва, след като новата ескалация на конфликта между Иран и САЩ в Ормузкия проток вчера повиши рязко напрежението на фона на опитите за постигане на трайно мирно споразумение, отбелязва Ройтерс.