Почина френската актриса Шантал Нобел, станала прочута у нас с тв сериала "Шатовалон" (Видео)

Френската актриса Шантал Нобел, популярна телевизионна звезда от 80-те години, е починала на 77-годишна възраст, съобщи АФП, като се позова на съобщение на нейната дъщеря до агенцията.

Нобел става известна с ролята си в сериала „Шатовалон“ (1985), в който изпълнява главната роля на Флоранс Берг. Карерата ѝ обаче е прекъсната след тежка автомобилна катастрофа същата година. Инцидентът става, след като тя участва в предаването Champs-Elysées на Мишел Дрюкер и пътува в кола, управлявана от певеца Саша Дистел. Той губи контрол над своето „Порше“ и се разбива в бетонен стълб в село в департамента Ниевр, в централната част на страната. Певецът е само леко ранен, но Шантал, запалена по автомобилните състезания и ралита (тя се е класирала на 5-то място в „Париж-Дакар“ в категорията за камиони), прекарва три седмици в кома.

След катастрофата актрисата остава с тежка инвалидност, което слага край на кариерата ѝ. Впоследствие се оттегля от публичния живот и живее в Раматюел, близо до Сен-Тропе, където е починала, пише БТА.