Киев и Москва съобщиха за убити и ранени при размяна на удари в Запорожка област

При руска атака срещу украинския град Запорожие днес бяха убити най-малко двама и ранени осем души, заяви областният управител на Запорожка област Иван Федоров, цитиран от Ройтерс, съобщава БТА.

При нападението са били нанесени материални щети на жилищни сгради, на автомобилен сервиз и на автомивка.

На кадри от Запорожие се вижда сграда, на която са нанесени сериозни щети, пожар и пушек. Автомобили горят, докато спасители помагат на окървавени хора да напуснат мястото на атаката.

За последното денонощие украинските сили атакуваха 12 пъти населени пунктове в Запорожка област, заяви в социалното приложение "Телеграм" поставеният от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС. Балицки съобщи за двама ранени цивилни.

Балицки заяви също, че украинските сили са нанесли най-малко седем удара с дронове по Енергодар - града сателит на Запорожката атомна електроцентрала. Той каза, че са били нанесени щети на цивилна инфраструктура и на автомобили.

Поставеният от Москва кмет на Енергодар Максим Пухов заяви, че Украйна е атакувала сградата на градската администрация с най-малко 15 дрона.