ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правят благотворителен търг с лични вещи на Матю П...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22792683 www.24chasa.bg

Тръмп: Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията, но е прекалено горд

1448
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ похвали американската блокада на иранските пристанища, била ефективна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран трябва да "развее бялото знаме на капитулацията", но е "прекалено горд", за да го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп омаловажи военния потенциал на Иран. Той каза, че армията му е сведена до използване на примитивни средства и детски играчки и че Техеран всъщност търси споразумение.

"Те си играят игрички, но искат сделка. Кой не би искал, когато армията ти е напълно унищожена?", попита Тръмп.

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища в региона, определяйки я като ефективна.

На въпрос какво би довело до нарушаване на примирието, Тръмп отговори уклончиво. Иран "знае какво не бива да прави", каза многозначително той.

Тръмп отново призова Техеран да капитулира. "Ако това беше битка, тя вече щеше да е приключила", добави той.

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)