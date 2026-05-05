Тръмп: Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията, но е прекалено горд

Президентът на САЩ похвали американската блокада на иранските пристанища, била ефективна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран трябва да "развее бялото знаме на капитулацията", но е "прекалено горд", за да го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп омаловажи военния потенциал на Иран. Той каза, че армията му е сведена до използване на примитивни средства и детски играчки и че Техеран всъщност търси споразумение.

"Те си играят игрички, но искат сделка. Кой не би искал, когато армията ти е напълно унищожена?", попита Тръмп.

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища в региона, определяйки я като ефективна.

На въпрос какво би довело до нарушаване на примирието, Тръмп отговори уклончиво. Иран "знае какво не бива да прави", каза многозначително той.

Тръмп отново призова Техеран да капитулира. "Ако това беше битка, тя вече щеше да е приключила", добави той.