Зеленски: Най-малко петима са убити при руски удар в Краматорск

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Най-малко петима души бяха убити, а още толкова - ранени, при руска атака с три авиационни бомби в центъра на украинския град Краматорск, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация във "Фейбук" на президента Володимир Зеленски

Той каза, че на поразеното място е в ход спасителна операция. Атаката е била насочена срещу центъра на града и засегнала цивилни. 

"Към момента има данни за най-малко петима ранени и петима убити. Изказвам искрените си съболезнования на техните семейства и близки. За съжаление, броят на жертвите може да нарасне", написа Зеленски. 

На мястото на удара работят екипи на службите за спешна помощ, в това число спасители и медици. 

Ударът е бил нанесен около 17:00 ч. (и българско време). Според ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин полицията, спасителните екипи, общинските служби и медиците проверяват жилищни сгради в близост за жертви и оценяват мащаба на разрушенията. 

Краматорск е главният град в частта от източната Донецка област, останала под украински контрол.

 

