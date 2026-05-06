Нетаняху осъди иранските атаки срещу ОАЕ

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, наред с лидери на още държави, е осъдил в телефонен разговор с президента на ОАЕ - шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян иранските атаки срещу емирствата, съобщи днес новинарската агенция на Обединените арабски емирства - УАМ, цитирана от БТА.

Лидерите, които са позвънили на президента на ОАЕ, са "потвърдили солидарността на своите страни с емирствата и подкрепата си за предприемането на мерки за защитата на сигурността и стабилността на държавата, както и за гарантирането на безопасността на нейните граждани", уточнява агенцията.