Украйна: Русия наруши двудневното прекратяване на огъня

Началникът на украинската Запорожка областна военна администрация Иван Федоров съобщи днес за руска атака срещу промишлен комплекс при вече влязлото в сила едностранно спиране на огъня от Киев, пишат Франс прес и БТА.

Прекратяването на огъня от страна на Украйна е от полунощ днес, докато Москва предвижда временно примирие на 7 и 8 май по повод честването на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Киев ще отговори "реципрочно“ на всяко нарушение на прекратяването на огъня.