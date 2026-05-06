23 са загинали при ново нападение на "Боко Харам" в Чад

23-ма военнослужещи са били убити, а 26 - ранени, при нападение на въоръжената ислямистка групировка "Боко Харам" срещу военна база в езерото Чад.

Говорителят на армията Исака Ашейх Чанане заяви, че нападението на остров Барка Толором в езерото Чад в крайна сметка е било отблъснато от въоръжените сили на страната и че „значителен брой бойци са били неутрализирани“, пишат ДПА и БТА.

Президентът на Чад - Махамат Идрис Деби Итно, нарече нападателите "страхливци“ в публикация в социалната платформа Фейсбук.

"Пред лицето на варварството Чад стои твърдо, единно и непоколебимо“, заяви държавният глава. "Мракобесието никога няма да надделее над Републиката. Ще продължим борбата с нова решителност, докато тази заплаха не бъде ликвидирана“, добави той.

Основаната в Нигерия групировка "Боко Харам", чието име значи "Западното образование е светотатство" на езика на народността хауса, от години системно извършва атаки в съседните централноафрикански страни Чад и Камерун.