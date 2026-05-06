Рубио преди срещата си с папа Лъв XIV: Имаме много неща за обсъждане

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се опита да постави на заден план напрежението между Вашингтон и Ватикана във връзка с войната срещу Иран, заявявайки, че има "много неща“ за обсъждане с папа Лъв XIV, при когото утре му предстои аудиенция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Това е визита, която бяхме планирали отдавна. Както виждате, нещата очевидно се случват", каза американският първи дипломат на брифинг в Белия дом снощи.

"Има много неща за обсъждане с Ватикана“, посочи Рубио, практикуващ католик, споменавайки по-специално религиозната свобода. Папа Лъв Четиринадесети е първият американец, станал глава на Римокатолическата църква.

Вдругиден Рубио ще бъде в италианската столица Рим.