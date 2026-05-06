САЩ удари кораб "на терористи" в Тихия океан и уби трима души

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската армия е нанесла удар по кораб в Тихия океан и е убила трима души.

Тези атаки се категоризират от правозащитни организации като "убийства без съд и присъда", докато позицията на Вашингтон е, че биват атакувани "наркотерористи", пишат Ройтерс и БТА.

Южното командване на Въоръжените сили на САЩ обяви, че корабът, поразен във вторник, принадлежи на "терористична организация“, уточнявайки, че "нито един американски военнослужещ не е пострадал".

"Разузнаването потвърди, че корабът е преминавал по известни маршрути за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан“, заяви Южното командване на САЩ.

Ударите от този тип на американските военни по кораби, уличени в превоз на наркотици, са отнели живота на над 170 души от септември миналата година насам, припомня Ройтерс.