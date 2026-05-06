Рубио: Вече без удари в Иран, операцията по блокиране на пристанища е отбранителна

Операцията по блокирането на иранските пристанища в Персийския залив е "отбранителна" - САЩ никога не нападат първи, те действат само ако бъдат нападнати, заяви на брифинг в Белия дом снощи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му първата военна операция срещу Иран, започнала с американско-изрелските удари срещу Техеран на 28 февруари, е приключила.

"Отговаряме само ако бъдем атакувани. Това е отбранителна операция. Ако не бъдат обстрелвани кораби или наш персонал, и ние няма да стреляме. Но когато ни обстрелват, отговаряме", обърна внимание Рубио.

Той заяви, че е време Техеран "да приеме реалността“, добавяйки, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп, продължават да търсят дипломатическо решение.

"Президентът ясно заяви, че в процеса на преговорите трябва да се обсъжда не само "обогатяването на уран“, но и какво се случва с този уран, който е заровен дълбоко някъде, но до който все още има достъп“, каза американският първи дипломат.

Той оповести, че десет моряци от граждански кораби са намерили смъртта си в Ормузкия проток в резултат от продължаващия конфликт в Близкия изток. Рубио посочи, че Вашингтон ще продължи да разполага свои сили там, за да защити свободата на корабоплаването по стратегическия воден път.

"Те (екипажите на гражданските кораби - бел. ред.) са изолирани, те гладуват, те са уязвими и най-малко 10 моряци са починали досега, мирни граждани", обяви Рубио, без да дава подробности.

Той добави, САЩ ще продължат да взимат на прицел дронове и плавателни съдове, които представляват заплаха за американските сили. По думите му армията на САЩ досега е унищожила 7 ирански моторници в Ормузкия проток.

В Белия дом Рубио засегна и темата за Израел и Ливан, като отбеляза, че е постижим мир между тези две държави, но ливанската шиитска групировка "Хизбула" е проблем.

"Като цяло, мисля, че мирно споразумение между Ливан и Израел е постижимо, и то съвсем скоро. Проблемът с Израел и Ливан не е Израел или Ливан, а "Хизбула“, добави той.

"Това, което трябва да се случи в Ливан, това, което всички искат да видят, е да има ливанско правителство, способно да се преследва и да разбие мрежата на "Хизбула“, подчерта Рубио.