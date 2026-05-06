Осем са загинали, а 36 ранени при пожар в мол в Техеран

Най-малко 8 души са загинали, а 36 са пострадали при пожар в търговски център западно от иранската столица Техеран вчера, предаде Ройтерс, като се позова на информация на иранската държавна телевизия.

Местната противопожарна служба заяви, че покритието на фасадата на опожарената сграда е било запалимо и това е допринесло за бързото разпространение на пламъците, поясни близката до правителството агенция Мизан, пише БТА.

Причината остава неизвестна, предаде иранската полуофициална новинарска агенция Фарс.

Ирански медии, включително Фарс, показаха видеозапис, на който се вижда гъст дим, издигащ се от мястото на инцидента.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери достоверността на кадрите по независим път.