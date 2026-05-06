Денят на Европа ще бъде отбелязан пред НДК с разговори, игри, музика и танци

Денят на Европа ще бъде отбелязан на 9 май с разговори, игри, музика и танци в парковото пространство пред Националния дворец на културата в София. Това съобщиха от пресцентъра на ЕП.

От 11:00 до 17:30 ч. посетителите ще могат да разгледат „Европейското селище", където Европейският парламент, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и европейски информационни мрежи в страната ще бъдат представени с информационни щандове. На тях гражданите ще имат възможност да участват в интерактивни игри и да печелят награди, както и да се запознаят с ролята на европейските институции и възможностите, които те предлагат на гражданите.

Програмата на откритата сцена пред НДК ще започне в 12 ч. с изпълнение на „Одата на радостта" от Софийски духов оркестър. Тази година се отбелязват и 40 години от първите официални чествания на Деня на Европа и публичното използване на знамето и химна на ЕС.

От 12:30 до 13:30 ч. талантливи деца от софийски училища ще представят танци по музика от различни държави - членки на Европейския съюз.

Кулминацията на програмата ще бъде концертът от 17:30 ч. с участието на Вениамин, Дара Екимова и Елизабет.

Събитието се организира съвместно от Бюрото на Европейския парламент в България, Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Италия и Столична община.

9 май – Ден на Европа

На 9 май отбелязваме Деня на Европа, посветен на единството и мира в Европа.

На тази дата през 1950 г., само пет години след края на Втората световна война, френският външен министър Робер Шуман предлага държавите в Европа да обединят производството на въглища и стомана с цел да се предотвратят бъдещи конфликти. Тази инициатива, известна като Декларацията на Шуман, полага основите на днешния Европейски съюз и поставя началото на нов етап в европейското сътрудничество, основан на мир и просперитет.

Европейският съюз е общност, изградена върху споделени ценности, и 9 май е повод да покажем какво прави той за гражданите.