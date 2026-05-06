Фридрих Мерц: Германия ще бъде фундаментално различна до 2035 г.

Германия - най-голямата икономика в Европа, е способна да се реформира и може да претърпи фундаментална трансформация до 2035 г., убеден е немският канцлер Фридрих Мерц, пишат ДПА и БТА.

"Германия има силата за реформи, Германия има силата за ново начало", заяви Мерц на проява на Икономическия съвет към ХДС (германска бизнес и лобистка организация - бел. ред.) вчера в Берлин.

Мерц каза, че очаква страната да бъде напълно различна до 2035 г., прогнозирайки изцяло дигитализирани публична администрация и процеси на одобрение, ново възприятие за държавата, която вече не се разглежда като пречка, и "промяна от недоверие към доверие".

Енергията отново ще стане достъпна и надеждна, отбеляза канцлерът.

"Накратко, мисля, че през 2035 г. Германия ще бъде страна, която отново вярва в себе си, свободна страна, която остава сигурна и която пази благосъстоянието си за бъдещите поколения", заяви той и подчерта, че това е постижимо, а не утопия.

Мерц призна, че настроенията в Германия понастоящем са напрегнати, като отбеляза, че тревогите на хората отразяват "съвсем реални проблеми", а не са просто моментно състояние. Той каза, че всеки ден се закриват работни места и фалират компании, но при все това призова германците да не изпадат в краен песимизъм, тъй като тази негативна настройка в крайна сметка може да отслаби дори едно силно общество. Въпреки основателните критики няма причина за толкова мрачни очаквания, допълни канцлерът.

Допитване на института "Форза", публикувано вчера - ден преди Мерц да отбележи една година на канцлерския пост, показа, че одобрението за германското. правителство е спаднало до едва 11% - драстичен срив в сравнение с юли 2025 г., когато то бе 38%.