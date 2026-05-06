Френски кораб е атакуван в Ормузкия проток, има пострадали

Френската корабна компания CMA CGM съобщи, че корабът ѝ "Сан Антонио", е станал обект на нападение при преминаването си през Ормузкия проток. Пострадали са членове на екипажа, има и материални щети по плавателния съд.

Инцидентът, който според CMA CGM е станал във вторник, е поредното сътресение по този ключов морски маршрут по време на конфликта в Близкия изток. Войната блокира стотици кораби и доведе до почти пълно спиране на около 20% от световната търговия с петрол, съобщава The Jerusalem Post.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че ще преустанови за кратко операцията по ескортиране на кораби през Ормузкия пролив, като се похвали с „голям напредък" към постигането на всеобхватно споразумение с Иран.

CMA CGM съобщи, че ранените членове на екипажа на „Сан Антонио" са евакуирани и получават медицинска помощ. Компанията отказа да коментира по-подробно инцидента.

Миналия месец компанията съобщи, че един от корабите ѝ е бил цел на предупредителни изстрели в пролива, въпреки че никой от екипажа не е бил ранен.

Френската компания е третата по големина контейнерна корабна линия в света. Тя съобщи, че 14 от корабите ѝ са били блокирани в Персийския залив в началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Според данните крайната дестинация на кораба "Сан Антонио", плаващ под малтийски флаг, е Мундра, Индия.