Дан Йоргенсен: Кризата в Близкия изток нанася тежък удар върху енергетиката и икономиката на ЕС

Комисарят по енергетиката на ЕС Дан Йоргенсен вчера предупреди, че ЕС понася допълнителни икономически разходи поради повишаването на цените на енергията, предизвикано от военните действия в Иран и блокирането на Ормузкия проток, съобщава КМГ.

В интервю Йоргенсен заяви, че от избухването на конфликта в Близкия изток разходите на страните членки на ЕС за внос на изкопаеми горива са се увеличили с над 30 милиарда евро, без да са получени никакви допълнителни доставки. „Светът е изправен пред най-тежката енергийна криза в историята, която поставя на изпитание устойчивостта на икономиката, обществото и партньорствата на ЕС", каза той.

По повод ударите по енергийните съоръжения в редица страни от Персийския залив Йоргенсен предупреди, че тези разрушения ще носят дългосрочни последствия и възстановяването на производството на природен газ в региона „може да отнеме години"