ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът сорт "Брент" падна под 100 долара за първ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22794751 www.24chasa.bg

Китайският външен министър Уан И проведе среща с Абас Арагчи

932
Снимка: Китайска медийна група

Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи на Китай, се срещна и разговаря с външния министър на Иран Абас Арагчи днес в Пекин, съобщава КМГ.

Арагчи заяви, че фактите показват невъзможността политическите кризи да бъдат решени с военни средства. Иран ще продължи твърдо да защитава националния си суверенитет и достойнство, като същевременно ще търси чрез мирни преговори натрупване на консенсус и всеобхватно, трайно решение. Той изрази висока оценка за четирите предложения на председателя Си Дзинпин относно поддържането и насърчаването на мира и стабилността в региона. Арагчи подчерта доверието на Иран към Китай и изрази очаквания Пекин да играе активна роля за насърчаване на мира и прекратяване на конфликта, както и да продължи да подкрепя изграждане на нова регионална архитектура след конфликта, съчетаваща развитие и сигурност.

Уан И потвърди принципната позиция на Китай по въпроса за Иран и подчерта, че от началото на конфликта неговата страна активно насърчава диалог и преговори. Той заяви, че Китай подкрепя усилията на Иран за защита на националния суверенитет и сигурност и оценява готовността на Техеран да търси политическо решение чрез дипломатически средства.

Уан И подчерта, че Китай е надежден стратегически партньор на Иран и изрази готовност за укрепване на политическото доверие, поддържане и засилване на контактите на високо равнище, задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество във всички области и продължаване на развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни.

Външните министри обмениха мнения и по други международни и регионални въпроси от взаимен интерес.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)