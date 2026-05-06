LONGi с престижно отличие за иновации на Седмицата на климата в Шанхай

В рамките на Седмицата на климата, чийто домакин бе град Шанхай, се проведе конференция „Фар на климата 2026" (2026 Climate Lighthouse), на която компанията LONGi Green Energy Technology бе отличена за своя иновативен проект за самобалансиращо се отопление в производството на батерии без външни топлинни източници, съобщава КМГ.

Този проект, внедрен успешно в няколко бази на компанията, оптимизира използването на топлинна енергия чрез възстановяване на отпадна топлина от процесите, превръщайки зимното отопление от зависимо от външни ресурси в напълно автономно.

Инициативата „Фар на климата", стартирана през 2024 г. от Rockwell Automation и Shanghai Climate Week, се фокусира върху екологичната трансформация чрез интелигентно производство и дигитални технологии, като тази година бяха сертифицирани 42 изключителни проекта от над 500 кандидатури.

По време на събитието д-р Сие Тиен, генерален мениджър в LONGi, подчерта, че климатичните действия са в основата на корпоративната стратегия на компанията, която вече е интегрирала управлението на климатичните промени на ниво борд на директорите. Компанията не само намалява собственото си енергийно потребление чрез дигитализация, но и подпомага своите доставчици в намаляването на разхода на въглерод, докато същевременно развива цялостна екосистема за зелена енергия чрез комбинация от соларни технологии, съхранение на енергия и водород.

LONGi потвърди ангажимента си към „прозрачна и печеливша" декарбонизация, залагайки на глобално сътрудничество и овластяване на местните общности чрез обучение и изграждане на капацитет в сектора на възобновяемата енергия.