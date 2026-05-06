Лидерът на Канарските острови е против корабът, засегнат от хантавирус, да акостира там

Лидерът на испанските Канарски острови изрази несъгласието си с разрешението луксозен круизен кораб, засегнат от смъртоносна епидемия от хантавирус, да акостира в архипелага.

По-рано испанското министерство на здравеопазването обяви официално, че ще приеме плавателния съд на Канарските острови.

Избухването на тази рядка болест, пренасяна от плъхове, която има 40-процентна смъртност, отне живота на трима души, а няколко други туристи са в тежко състояние.

Междувременно компанията, която управлява кораба, който в момента е на котва в Атлантическия океан край Кабо Верде, заяви, че планира да се премести към испанските острови.

В сряда обаче президентът на Канарските острови Фернандо Клавихо заяви пред радиостанция COPE, че е поискал спешна среща с испанския министър-председател Педро Санчес, като посочи, че решението да се позволи на круизния кораб да акостира на територията на Канарските острови не се основава на никакви технически критерии.

Той добави, че „няма достатъчно информация, за да се поддържа спокойствие и да се гарантира безопасността на населението на Канарските острови".

Клавихо също така критикува испанското правителство за институционална нелоялност и липса на професионализъм, тъй като не го е държало в течение, съобщава "Дейли мейл".

Той също така упрекна министъра на здравеопазването Моника Гарсия, че не му е предоставила обяснения относно критериите, следвани от Световната здравна организация. „Не мога да позволя корабът да навлезе в Канарските острови", настоя той.

По-рано в сряда испанската държавна телевизия TVE съобщи, че круизният кораб ще акостира на канарския остров Тенерифе, позовавайки се на източници от здравното министерство на страната.

Това става, след като бе потвърдено, че двама тежко болни членове на екипажа, сред които и британски лекар, ще бъдат евакуирани от кораба. Един от членовете на екипажа ще бъде евакуиран през Кабо Верде към Нидерландия.

В същото време британският лекар, който е в тежко състояние, ще бъде транспортиран директно до Канарските острови с болничен самолет, според испанските медии.

Министерството на здравеопазването на Испания заяви, че корабът трябва да пристигне на островите след три до четири дни, добавяйки, че при пристигането екипажът и пътниците ще бъдат надлежно прегледани, обгрижени и прехвърлени в съответните им страни. Не е ясно в кое пристанище ще акостира корабът.

Министерството на здравеопазването заяви, че Световната здравна организация е обяснила, че Канарските острови са най-близкото място с необходимите възможности от медицинска гледна точка.

Круизният оператор Oceanwide Expeditions заяви, че планът му е корабът да отплава на север към Канарските острови, към Гран Канария или Тенерифе, което ще отнеме три дни плаване.