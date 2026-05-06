Боксофисът за почивните дни около 1 май в Китай надмина стойностите за същия период на миналата година

Според данни на интернет платформи към 20:00 ч. на 5 май пекинско време общите приходи от боксофиса по време на почивните дни около 1 май достигат над 750 милиона юана, което е повече от отчетените 747 милиона юана година по-рано, съобщава КМГ.

Общият брой зрители надхвърля 20,6 милиона, а прожекциите са повече от 2,37 милиона. И двата показателя отбелязват ръст спрямо същия период на миналата година.

По време на празничните дни на екран излязоха над 10 нови филма. Те обхващат различни жанрове, включително трилъри, екшън, драми и анимация.

Настоящата година е обявена за година на стимулиране на филмовата икономика. Предвижда се отпускането на най-малко 1,2 милиарда юана субсидии за насърчаване на зрителите. До момента финансовите институции и билетните платформи са предоставили над 350 милиона юана субсидии, които са генерирали повече от 2,96 милиарда юана приходи.