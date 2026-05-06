Иран иска справедливо и всеобхватно споразумение със САЩ

Иран би приел единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“ в преговорите си със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, заяви днес в Пекин външният министър на Ислямската република Абас Аракчи, цитиран от Ройтерс и БТА. Агенцията отбелязва, че Аракчи е казал това на фона на твърдения на американския президент Доналд Тръмп, че в преговорния процес е отбелязан „страхотен прогрес“.

„Ще направим всичко по силите си да защитим законните си права и интереси в хода на преговорите. Ще приемем единствено справедливо и всеобхватно споразумение“, заяви Аракчи след среща със своя китайски колега Ван И.

Той не спомена пряко предложението на Тръмп за пауза на американската операция по ескортиране на търговски корабите през Ормузкия пролив, което цели да улесни постигането на споразумение между двете страни.

Това е първото посещение на Аракчи в Китай от началото на войната, причинила най-сериозните сътресения на петролните пазари в историята и заплашваща енергийната сигурност на Китай, който е най-големият вносител на петрол в света.

На срещата Аракчи заяви, че Китай е близък приятел на Иран и двустранното „сътрудничество ще укрепне още повече при настоящите обстоятелства“.

По-рано тази седмица министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт призова Китай да увеличи дипломатическите си усилия, за да убеди Иран да отвори Ормузкия проток за международното корабоплаване. Министърът каза, че Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин ще обменят мнения за Ислямската република лично по време на планирана за 14 и 15 май в Пекин. Бесънт отбеляза, че двамата лидери „ще се стремят да поддържат стабилните отношения между САЩ и Китай в правилната посока“ след примирието в търговската им война през октомври миналата година.

Бесънт призова Китай да се присъедини към Вашингтон в международна операция за отваряне на пролива, но не уточни какви именно действия трябва да предприеме Пекин. Той добави, че Китай и Русия трябва да престанат да блокират инициативите в ООН, включително резолюция, насърчаваща стъпки за защита на търговското корабоплаване в пролива.