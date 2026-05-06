Зони за обслужване на магистралите в Китай се превръщат в нов двигател за стимулиране на местното потребление

Много от зоните за обслужване на магистралите печелят популярност и стават нови туристически дестинации и двигател на местната икономика, съобщава КМГ.

Като пресечка на националната магистрала G318 и скоростната магистрала Я'ан-Кандин, тази сервизна зона в провинция Съчуан е последната за снабдяване преди влизане в Сидзан (Тибет) и отправна точка за безброй туристи, пътуващи самостоятелно и поемащи по „най-красивия маршрут". Влизайки в сервизната зона, няма да откриете традиционния образ на временна спирка за „използване на тоалетната и закупуване на полусготвени спагети", а по-скоро оживена туристическа дестинация с дълги опашки за снимки. Данните показват, че среднодневният обем на трафика тук надхвърля 10 000, а процентът на влизане по време на празници достига до 50%. Културният и креативен магазин в сервизната зона се нарича „318-та лаборатория за културни продукти". Магазинът редовно предлага над 60 артикула, а освен традиционните стикери за автомобили и суичъри с качулки, дори кислородните бутилки се превръщат в нови бестселъри, генерирайки годишен приход от три до четири милиона юана, се посачва в анализ на КМГ.

В края на 2019 г. зоната се разшири от 3600 кв. метра на 5700 кв. метра, добавяйки нови потребителски бизнеси и места за снимане за туристите. Средното време на престой и приходите на клиентите в обслужваната зона се удвоиха. Тук се предлагат всякакви храни. Най-популярната сергия е тази за картофи, чиято цена от 10 юана е създала легендарен годишен приход на 3 милиона юана.

На 20 юли 2025 г., с официалното откриване на пункта за събиране на пътни такси, тази обслужваща зона премахна физическите бариери между магистралата и местната икономика. Пешеходният надлез, наречен „Мостът на дъгата", действа като връзка, свързваща затворената обслужваща зона с околните окръзи и градове. Данните показват, че обслужващата зона изпраща средно 50 хиляди пътници до околните райони всеки месец, увеличавайки продажбите на местни селскостопански продукти с близо 8 милиона юана годишно, превръщайки се в ярък пример за „транспорт + съживяване на селските райони". Според статистиката на Китайската асоциация за магистрали и транспорт, 79 зони за обслужване на магистрали в цялата страна са избрани като „препоръчани зони за обслужване".

В окръг Байцяо, провинция Гуандун, зона за обслужване, включваща елементи от личи, също привлича голям брой туристи. Статистиката показва, че от май до декември 2025 г. зоната за обслужване е посрещнала над 4,6 милиона посетители със среден престой от 92 минути, генерирайки общи приходи от 45 милиона юана. Със своята тематична поща за личи и интерактивната зона за куклен театър на окръг Гаоджоу, зоната за обслужване се превръща в денонощна витрина на културата в южен Гуандун. Сред ослепителния набор от местни продукти, кората от мандарини от Хуаджоу се откроява благодарение на уникалната си лечебна стойност и ентусиазираните дегустационни сесии. Същата оперативна зона в град Хуаджоу би генерирала приблизително 200 хиляди юана годишни продажби, докато в рамките на зоната за обслужване продажбите могат да достигнат над един милион юана. Това демонстрира търговската стойност на зоната за обслужване като „златна порта".

Тази обслужваща зона беше първата в Гуандун, която откри лента за електрически превозни средства, позволявайки на пътниците директно да излизат от обслужваната зона към близките села, градове и туристически атракции. Лентата е донесла местни продукти от нематериалното културно наследство и е изнесла специализирани продукти като личи. Обслужваната зона пренасочва пътническия трафик по магистралите към околните села и градове, превръщайки ги от просто „преминаващи" в „престояващи", като по този начин значително увеличава БВП на околните градове и села.

В момента в Китай има над 8000 зони за обслужване, които сформират най-голямата мрежа на магистралите в света. Промените и системната трансформация на услугите в зоните води до нов начин за стимулиране на потреблението и местната икономика.