Цените на производител в Европа са скочили с 2%

Цените на производител в промишлеността в еврозоната и Европейския съюз са се повишили през март, показват първоначални данни на Евростат. На месечна база през март 2026 г., спрямо февруари 2026 г., цените на производител в промишлеността се увеличават с 3,4% в еврозоната и с 3,2 на сто в ЕС. За сравнение, през февруари те отчетоха спад – съответно с 0,6% в еврозоната и с 0,5% в ЕС.

На годишна база – спрямо март 2025 г., цените на производител се повишават с 2,1% в еврозоната и с 2,0% в ЕС.

По основни промишлени групи през март спрямо февруари в еврозоната се отчита увеличение с 11,1% при енергията, с 0,7% при междинните стоки, с 0,2% при капиталовите стоки и при дълготрайните потребителски стоки, както и с 0,3% при недълготрайните потребителски стоки. Цените в промишлеността без енергия нарастват с 0,5%.

В ЕС енергията поскъпва с 10,2%, междинните стоки – с 0,8%, капиталовите стоки – с 0,3%, а дълготрайните и недълготрайните потребителски стоки – съответно с 0,1 и 0,3 на сто. Цените без енергия се повишават с 0,4%.

Най-големи месечни увеличения са отчетени в Литва (6,9%), Испания (6,5%) и Италия (5,9%). Най-силни понижения има в Естония (-12,3%), Финландия (-5,3%) и България (-2,5%).

На годишна база в еврозоната цените се увеличават с 4,2 на сто при енергията, с 2,5 на сто при дълготрайните потребителски стоки, с 2,0 на сто при междинните стоки и с 1,6 на сто при капиталовите стоки, докато при недълготрайните потребителски стоки остават без промяна. Цените без енергия се повишават с 1,4 на сто, пише БТА.

В ЕС на годишна база енергията поскъпва с 4,4 на сто, междинните стоки – с 1,7 на сто, капиталовите стоки – с 1,6 на сто, дълготрайните потребителски стоки – с 2,3 на сто, а недълготрайните – с 0,1 на сто. Цените без енергия нарастват с 1,3 на сто.

Най-високи годишни увеличения през април са отчетени в Румъния (7,8%), България (7,5%) и Литва (7,2%), докато най-силни понижения се наблюдават в Люксембург (-4,9%), Естония (-2,4%) и Словакия (-1,3%). През март страната ни беше на първо място по ръст на производствените цени.