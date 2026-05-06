Китай: Ситуацията в Близкия изток е в критична точка на прехода към мир

Външните министри на Иран и Китай Абас Арагчи и Ван И Снимка: Ройтерс

Китайското външно министерство заяви след днешните преговори между външните министри на Иран и Китай - Абас Арагчи и Ван И, че в момента ситуацията в Близкия изток е „в критична точка на преход от войната към мира“, пишат Ройтерс и БТА.

От там допълниха, че „Китай смята, че пълното прекратяване на бойните действия е задължително, подновяване на конфликта е недопустимо“, а преговорите са особено важни.

Министерството призова участващите страни бързо да възобновят „нормалното и безопасно преминаване“ през Ормузкия проток. Що се отнася до иранската ядрена програма, от ведомството посочиха, че „Китай оценява ангажимента на Иран да не разработва ядрени оръжия, като наред с това признава законното му право на мирна употреба на ядрена енергия“.

Китай подкрепя страните в региона в установяването на мир, архитектура на сигурност с общо участие, защита на споделените интереси и постигане на общо развитие, е заявил Ван И на срещата с иранския външен министър.

В хода на разговорите Арагчи е изтъкнал тесните връзки между двете страни. Това е първото посещение на Арагчи в Китай от началото на войната, причинила най-сериозните сътресения на петролните пазари в историята и заплашваща енергийната сигурност на Китай, който е най-големият вносител на петрол в света. То се състои малко преди планирано посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай за среща с китайския му колега Си Цзинпин. 

Арагчи е уведомил китайското ръководство за настоящите преговори между Ислямската република и Съединените щати.

„Иран, също както демонстрира сила, докато се бранеше, остава напълно готов да отблъсне всяка агресия и е сериозен и категоричен в сферата на дипломацията. Ще направим всичко по силите си да защитим законните си права и интереси в хода на преговорите. Ще приемем единствено справедливо и всеобхватно споразумение“, заяви Арагчи след срещата.

