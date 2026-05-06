Европрокуратурата разследва измами със субсидии в Хърватия

По искане на офиса на Европейската прокуратура в Загреб са започнали дейности по събиране на доказателства в рамките на разследване за възможна корупция и злоупотреба с европейски селскостопански фондове в Хърватия, съобщи днес Европейската прокуратура, пише БТА.

Разследването засяга няколко хърватски граждани, заподозрени в злоупотреба със служебно положение и власт, получаване и предлагане на подкупи, измама със субсидии и подправяне на документи в условията на престъпен заговор и във вреда на финансовите интереси на ЕС.

Следствените действия се извършват от полицейското управление на окръг Сисак-Мославина с подкрепа от Националната полицейска служба за борба с корупцията и организираната престъпност и с помощ от полицейските управления на окръзите Лика-Сен, Карловац, Загреб и Вировитица-Подравина.

В съобщението на ЕВропейската прокуратура се казва, че за момента няма да бъде разпространявана повече информация, за да не бъде попречено на разследването.