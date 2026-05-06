Зеленски: Ще решим как да реагираме на руските нарушения на едностранното примирие

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев ще реши какви действия ще предприеме в отговор на продължаващите руски атаки в ключови райони по фронтовата линия, както и въздушните удари, които нанася според него в нарушение на едностранно обявеното от Украйна спиране на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано тази седмица Зеленски обяви, че Украйна ще се придържа към спиране на огъня от полунощ на 5 май. Същевременно руското министерство на отбраната съобщи, че президентът Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май във връзка с отбелязването от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война.

Зеленски днес написа в социалната мрежа Екс, че към 10:00 ч. местно време руските сили са извършили 1820 нарушения на обявеното от Киев примирие. По думите му нарушенията включват артилерийски обстрел, опити за нападения и въздушни удари. "Ще вземем решение за бъдещите си действия въз основа на вечерните доклади на армията ни", добави украинският лидер.

Към момента Москва не е коментирала изказването на Зеленски.

Министерство на отбраната на Руската федерация обаче съобщи, че през последното денонощие над Русия са били прехванати 605 украински дрона, предаде ТАСС.