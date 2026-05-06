Израелската армия призова за евакуация в 12 населени места в Южен Ливан

Израелската армия призова днес жителите на 12 населени места в Южен Ливан да се евакуират преди възможни удари срещу "Хизбула", пишат Франс прес и БТА.

"За ваша безопасност трябва незабавно да напуснете домовете си и да се отдалечите [...] на най-малко 1000 метра до по-безопасни зони", съобщи на арабски език в акаунта си в "Екс" говорителят на израелската армия Авихай Адрае.

Израел и "Хизбула" редовно се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, влязло в сила на 17 април. Израел твърди, че според условията на примирието има право да нанася удари в район, ограничен от т. нар. жълта линия, която нарича той определя като "безопасна зона" - ивица земя на територията на Ливан, която се простира на 10 км от общата граница.

Повечето от селата, споменати от армейския говорител, обаче се намират далеч отвъд този район, отбелязва АФП.

Според ливанските власти от началото на войната между Израел и "Хизбула" на 2 март при израелски удари са убити повече от 2700 души. По данни на израелската армия за това време в Южен Ливан са били убити 17 израелски войници и един доброволец.