Полша иска повече военни от САЩ на територията си и всеки в НАТО да отдели 5% за отбрана до 2030 г.

Ще се предислоцират ли в Полша американските военни, които САЩ планира да изтегли от Германия? Варшава преговаря с Вашингтон за увеличаване на американското военно присъствие, съобщава Полската агенция по печата (ПАП).

"Сега не е време да коментираме - трябва да изчакаме решението на Пентагона. Но независимо от всичко нашето намерение е да увеличим американските способности в Полша - и по източния фланг (на НАТО) като цяло", коментира зам.-министърът на отбраната Павел Залевски , предаде БТА. И потвърди, че фокусът в преговорите с Министерството на войната на САЩ е върху увеличаването на американските военни способности в Полша. Според него и Европа, и Америка имат интерес от оставане на американските войници.

Пентагонът обяви в петък изтглянето на близо 500- войници от Германия, а Тръмп заговори и за съкращаване на още по-голям брой от общо над 35-те хиляди, разположени там.

Залевски призова за създаване на "НАТО 3.0" - нова рамка на алианса, в която Европа да поеме по-голяма отговорност за конвенционалната си отбрана от Русия.

Страните от НАТО трябва да достигнат целта да изразходват 5% от своя БВП за отбрана още през 2030 г. - пет години преди планираното, заяви междувременно днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс и БТА. Забавянето на превъоръжаването носи рискове.

Членуващата в НАТО Полша граничи както с Русия, така и с Украйна, и увеличава военните си разходи пред лицето на това, което смята за нарастваща заплаха от страна на Москва, отбелязва Ройтерс. Страната дава за отбрана най-голям дял от брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, като планира да похарчи тази година 4,8% от БВП.

На конференция във Варшава Кошиняк-Камиш заяви, че е безсмислено Европа „да чака до 2035 г. за 5% - това трябва да бъде постигнато преди 2030 г., защото след това може да е твърде късно.

На срещата си през юни м. г. лидерите на НАТО се споразумяха до 2035 г. да изразходват 5% от БВП за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността. Това включва също киберсигурността и модернизирането на инфраструктурата така, че да може да поеме тежка военна техника, посочва Ройтерс.