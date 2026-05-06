"Пуси райът" организира протест пред руския павилион на Венецианското биенале (Видео)

Руският протестен колектив „Пуси райът“ организира протеста акция пред руския павилион в Градините на Венецианското биенале, съобщават италианските вестници "Република" и "Гадзетино". Към протеста се присъедини и женският протестен колектив "Фемен", допълват италиански медии и Асошиейтед прес.

Облечени с черни дрехи и с ярко розови шапки тип балаклава, протестиращите преминаха през Градините на Биеналето и когато достигнаха до руския павилион, започнаха да скандират под звуците на китари: „Не се подчинявайте“ и „Кръвта е изкуството на Русия“, съобщават „Република“ и „Гадзетино“. Членовете на колектива запалиха и димни факли и пространството пред павилиона се изпълни с розов и бял дим, а после и с дим с цветовете на украинското знаме. Протестиращите развяваха и знамето на Украйна.

Руският павилион представя проекта „Дърво, вкоренено в небето“, в който има пърформанси на общо около 50 творци, в това число и няколко чужденци. Павилионът е собственост на руската държава и Русия в качеството си на собственик не е искала разрешение да участва в Биеналето, а просто е информирала организаторите за намерението си да участва.

Павилионът ще остане отворен до 8 май, когато ще може да се посещава само от хора със специални покани и от представители на пресата. После през цялото Биенале, откриващо се за широката общественост официално на 9 май, руският павилион ще остане затворен за посетители до края на Биеналето на 22 ноември.

Италианското правителство вече на няколко пъти изрази несъгласие с присъствието на Русия на Биеналето, пише БТА.

Днес по време на протеста на „Пуси райът“ и на "Фемен" в павилиона на Русия се оказа руският посланик в Рим Алексей Парамонов, за да го открие официално. Той буквално се озова под обсада на протестиращите, които се опитаха да нахлуят в сградата. След половин час на конфронтация на протестиращите със силите на реда, напрежението на намаля и протестиращите се оттеглиха, отбелязва „Република“.

„Има нещо наистина мрачно и ирационално в обсебеността на ЕС да преследва руската култура и изкуство чрез санкции и всякакви ограничения“, написа във „Фейсбук“ Парамонов днес. „Много е жалко, че италианското ръководство, както и ръководството на Биеналето, са се превърнали в мишена на неприемливи и брутални диктати и натиск от страна на ЕС, чиито сиви и безлични бюрократи направиха всичко възможно да спуснат „желязна завеса“ и да възпрепятстват всякакъв обмен между страните от ЕС и Русия“, добави Парамонов, цитиран от АНСА. Той визира това, че италианските власти поискаха павилионът да остане затворен през цялото Биенале, като според него това е станало под натиска на ЕС, заплашил Италия с отнемане на субсидия от 2 милиона евро за Фондацията на Биеналето.

Според италианската агенция „АДН Кронос“ във Венеция е и Надежда Толоконникова, руска музикантка и една от основателките на „Пуси райът“. Тя ще проведе срещи с големи колекционери като част от нейна кампания за освобождаване на руски политически затворници в Русия.

Самата Толоконникова беше политически затворник в Русия, след като беше осъдена на две години затвор в наказателна колония заедно с колежките си от „Пуси райът“ Мария Альохина и Екатерина Самуцевич за участието си в протестен пърформанса срещу Владимир Путин в катедралата „Христос Спасител“ в Москва през февруари 2012 г.

Миналия декември „Пуси райът“ бяха определени като екстремистка организация от московски съд. Толоконникова, която отдавна е напуснала Русия, е в списъка на руската държава на така наречените „чуждестранни агенти“ от 2021 г. Тя в момента се издирва в родината си за нарушение на правилата, предвидени за чуждестранни агенти, както и за публично оскърбяване на чувствата на руски вярващи, посочва „АДН Кронос“.

Във Венеция трябваше да дойде и руският режисьор и дисидент Александър Сокуров, поканен на специално събитие, организирано от Фондацията на Биеналето като противотежест на руското присъствие на изложението. Събитието се наричаше "Биенале на словото. Несъгласието и мирът". То трябваше да се състои тази вечер и утре и на него да присъства и палестинската писателка и архитектка Суад Амири. И двамата творци обаче казаха, че няма да дойдат поради невъзможност, възникнала в последния момент. Амири беше поканена да присъства на това събитие, когато възникнаха протести и срещу участието на Израел на Биеналето.

