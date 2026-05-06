Брат на бивш турски външен министър е намерен прострелян в офиса си

Мевлют Чавушоглу КАДЪР: Туитър/@MevlutCavusoglu

Бизнесменът Айдън Чавушоглу, брат на бившия турски министър на външните работи Мевлют Чавушоглу, е бил открит прострелян и сериозно ранен в офиса си в Алания, окръг Анталия, съобщава информационният сайт Хаберлер, цитиран от БТА. 

Освен на бившия външен министър пострадалият е брат и на президента на футболния клуб Аланияспор Хасан Чавушоглу.

Сигнал за изстрели в офис в бензиностанция, собственост на Айдън Чавушоглу, е бил получен снощи, като на мястото са били изпратени медицински и полицейски екипи, които намерили бизнесмена ранен. Той е бил откаран в болница, където е бил опериран. Според последните информации състоянието му остава сериозно.

Валията на окръг Анталия Хулуси Шахин е посетил болницата, за да се информира за състоянието на ранения.

Сайтът съобщава, че новината за стреблата е заварила бившия външен министър и депутат от управляващата Партия на справедливостта и развитието Мевлют Чавушоглу в чужбина. Очаква се той да се върне в родината си.

