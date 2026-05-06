Северна Корея махна обединението на Корейския полуостров от конституцията си

Северна Корея е преработила конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне позоваванията за обединение, според проект на текста, с който се запозна Ройтерс. По този начин в основния закон на страната се вписва стремежът на лидера Ким Чен-ун двете Кореи да се третират като отделни държави.

Смята се, че промените са били приети на заседание на Върховното народно събрание на Корейската народнодемократична република - законодателният орган на Северна Корея, който има само формална роля. Те бележат първия случай, в който Пхенян добавя териториална клауза към конституцията си, заяви И Джун-чул, професор в Сеулския национален университет, по време на брифинг в южнокорейското Министерство на обединението.

Според текста на новия член 2 територията на Северна Корея включва земи, "граничещи с Китайската народна република и Руската Федерация на север и с Република Корея на юг", както и териториалните води и въздушното пространство, свързани с тези земи. Клаузата също така гласи, че Северна Корея "никога няма да толерира никакво нарушение" на територията си,.

Не се уточнява местоположението на границата ѝ с Южна Корея, нито изрично се споменават спорни морски граници като Северната разграничителна линия във водите на Жълто море.

В преработената конституция Ким, в качеството си на председател на Съветът по държавните дела, е определен за държавен глава на Северна Корея, като по този начин се заменя предишната формулировка, според която тази длъжност се описваше като върховен лидер на страната, който представлява държавата.

В текста изрично се посочва, че командването на ядрените сили на Северна Корея принадлежи на председателя на Съвета по държавните дела, като по този начин властта над ядрения арсенал на страната официално се прехвърля в ръцете на Ким.

В отделна клауза, посветена на отбраната, Северна Корея се определя като "отговорна, въоръжена с ядрено оръжие държава", и се заявява, че страната ще продължи да развива ядрените си оръжия, за да гарантира правото си на оцеляване и развитие, да възпира войната и да защитава регионалния и световния мир и стабилност.

Според южнокорейските медии И Джун-чул заяви, че пропускането на конкретна междукорейска граница показва, че Пхенян може би се опитва да избегне незабавното създаване на нов източник на напрежение, дори и докато затвърждава доктрината на Ким за "две враждебни държави" в най-важното законодателство на страната, пише БТА.

През януари 2024 г. Ким призова за изменение на конституцията, за да се определи Южна Корея като "първичен враг и неизменяем основен противник" на Северна Корея и да посочи, че територията на КНДР е отделна от тази на Република Корея.

През последните години Пхенян води по-враждебна политика спрямо Сеул, като отхвърли многократните предложения за диалог от страна на южнокорейския президент И Дже-мьон.

Постоянното представителство на Северна Корея към ООН не отговори веднага на запитването за коментар.