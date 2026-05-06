САЩ и Иран са на прага на споразумение за край на войната

До 48 часа Белият дом чака потвърждение по меморандума за разбирателство, следват преговори за Ормузкия проток и ядрената програма в Женева или Исламабад

Белият дом счита, че е близо до постигането на споразумение с Иран за прекратяване на конфликта и създаване на рамка за подробни преговори по ядрената програма, като се отбелязва напредък по споразумението от 14 точки в обем една страница.

Американски официални лица очакват отговор от Иран по ключовите останали точки от т. нар. "Меморандум за разбирателство" в рамките на 48 часа, съобщи Axios в сряда, позовавайки се на две американски официални лица и два други източника, запознати с въпроса.

Меморандумът за разбирателство се договаря между пратениците на Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, и няколко ирански официални лица както пряко, така и чрез посредници.

В настоящия си вид документът ще сложи край на войната и ще постави началото на 30-дневен период на подробни преговори относно Ормузкия пролив, ядрената програма на Иран и облекчаването на санкциите, като се очаква тези разговори да се проведат в Исламабад или Женева.

Меморандумът за разбирателство ще включва следното:

- Иран да се ангажира с мораториум върху обогатяването на уран;

- САЩ се съгласяват да отменят постепенно санкциите и да освободят милиарди долари от замразените ирански средства;

- И двете страни да се съгласят да отменят постепенно ограниченията за транзита през Ормузкия проток по време на 30-дневния период за преговори;

- Иран да се ангажира да не се стреми към придобиване на ядрено оръжие и да не извършва дейности, свързани с въоръжаване;

- Иран да се съгласи с засилен режим на инспекции, включително внезапни проверки от инспектори на ООН;

- Иран потенциално да се ангажира да не експлоатира подземни ядрени съоръжения;

По отношение на продължителността на мораториума върху обогатяването Axios съобщи, че според три източника той ще бъде най-малко 12 години, а според друг информатор вероятната продължителност е 15 години.

Иран предложи петгодишен мораториум, а САЩ поискаха 20 години. Американски представител заяви, че Вашингтон иска клауза, според която всяко нарушение от страна на Иран по отношение на обогатяването ще удължава мораториума. След изтичането му на Иран ще бъде позволено да обогатява уран до ниско ниво от 3,67%.

Два източника, запознати с преговорите, уверяват пред Axios, че Иран ще се съгласи да изтегли запасите си от високообогатен уран от страната - ключов приоритет на САЩ, който Техеран преди това беше отхвърлил. Един източник заяви, че обсъжданият вариант включва прехвърляне на материала в САЩ.

„Ако преговорите се провалят в рамките на 30-дневния срок, американските сили ще могат да възстановят блокадата или да възобновят военните действия", заяви представител на САЩ.

Държавният секретар Марко Рубио призна във вторник сложността на преговорите, като заяви: „Не е необходимо да изготвим окончателния текст на споразумението за един ден". Той добави, че всяко дипломатическо решение трябва да бъде много ясно по отношение на темите, по които са готови да преговарят, и степента на отстъпките, които са готови да направят в начален етап.

Рубио също така нарече някои от най-висшите лидери на Иран луди и заяви, че не е ясно дали в крайна сметка те ще сключат споразумение.

Белият дом призна, че иранското ръководство е разделено и че постигането на вътрешен консенсус между различните фракции може да се окаже трудно. Някои американски официални лица остават скептични, че ще бъде постигнато дори и първоначално споразумение.

„Решението на Тръмп да спре „Проект Свобода" - американската операция за ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток се основаваше на напредъка в преговорите", заявиха двама американски официални представители.

Пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф приветства временното прекратяване на "Проект Свобода" и изрази оптимизъм за постигането на трайно споразумение.

„Пакистан остава твърдо решен да подкрепя всички усилия, които насърчават сдържаност и мирно разрешаване на конфликтите чрез диалог и дипломация", написа Шариф в X.

„Имаме голяма надежда, че настоящият импулс ще доведе до трайно споразумение, което да гарантира дългосрочен мир и стабилност в региона и извън него."

Той изрично посочи саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман като един от тези, които заедно с Пакистан поискаха прекъсване на конфликта.

Иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в сряда в Пекин, за да информира китайския външен министър Уан И за преговорите между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Пакистан.

„Иран, точно както действаше решително в защита на себе си и остава напълно готов да се противопостави на всякаква агресия, е също така сериозен и непоколебим в областта на дипломацията", заяви Арагчи, според иранското външно министерство.

Уан похвали „отговорния подход" на Иран и потвърди, че Китай се противопоставя на употребата на сила, като изрази подкрепа за дипломацията като единствен път за разрешаване на регионалните спорове. Двете страни обсъдиха и двустранното икономическо сътрудничество.

Посещението на Арагчи в Пекин предшества насрочената среща на върха между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на 14-15 май.

Отделно от това Аракчи проведе телефонен разговор със саудитския външен министър принц Файсал бин Фархан, по време на който и двете страни подчертаха необходимостта от продължаване на дипломатическите усилия и регионалната координация, „за да се предотврати възникването и ескалацията на напрежението", според иранското външно министерство.