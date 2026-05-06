ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Япония изстреля ракети по време на съвместни учени...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22795999 www.24chasa.bg

Иран с първа реакция: Безопасното преминаване на Ормузкия проток ще е възможно при нови процедури

4040
Ормузкия проток Снимка: КАДЪР: Google Maps

Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано, ако САЩ прекратят заплахите си и бъдат наложени нови процедури, заявиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански медии.

Агенцията отбелязва, че това е първата реакция на Техеран по отношение на взетото решение на САЩ временно да прекратят операциите си, за да помогнат на блокираните кораби да преминат през тези води.

Корпусът не уточнява какво представляват новите процедури и благодари на собствениците и капитаните на корабите, че уважават иранските регулации, когато преминават през стратегическия морски път.

САЩ и Иран са близо до споразумение за едностраничен меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи запознат с преговорите служител от влезлия в ролята на посредник Пакистан. Той потвърди като точен по-ранно съобщение от американската медия „Аксиос“, която съобщи за меморандума, позовавайки се на свои източници.

„Опитваме се иранско-американското примирие да доведе до постоянно прекратяване на войната“, на свой ред заяви иранският външен министър  Исхак Дар, цитиран от БТА. 

Ормузкия проток

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)