Иран с първа реакция: Безопасното преминаване на Ормузкия проток ще е възможно при нови процедури

Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано, ако САЩ прекратят заплахите си и бъдат наложени нови процедури, заявиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански медии.

Агенцията отбелязва, че това е първата реакция на Техеран по отношение на взетото решение на САЩ временно да прекратят операциите си, за да помогнат на блокираните кораби да преминат през тези води.

Корпусът не уточнява какво представляват новите процедури и благодари на собствениците и капитаните на корабите, че уважават иранските регулации, когато преминават през стратегическия морски път.

САЩ и Иран са близо до споразумение за едностраничен меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи запознат с преговорите служител от влезлия в ролята на посредник Пакистан. Той потвърди като точен по-ранно съобщение от американската медия „Аксиос“, която съобщи за меморандума, позовавайки се на свои източници.

„Опитваме се иранско-американското примирие да доведе до постоянно прекратяване на войната“, на свой ред заяви иранският външен министър Исхак Дар, цитиран от БТА.