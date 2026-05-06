85 000 полета може да бъдат отменени през юни, ако войната в Иран продължи

Анализатор: Въпросът вече не е ще стигнете ли до Средиземно море през юни, а ще имаме ли работеща икономика през есента

Летните почивки могат да се превърнат в хаос. Авиокомпаниите ще бъдат принудени да отменят до 85 000 полета през юни, ако войната в Иран продължи, предупреждават експерти по туризъм.

В Европа нарастват опасенията от недостиг на авиационно гориво, тъй като конфликтът прекъсва доставките от Близкия изток от края на февруари, а пиковият туристически сезон наближава.

Цените на горивото скочиха, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран прекъснаха трафика през ключовия Ормузки пролив, което доведе до най-тежката криза за авиокомпаниите от началото на пандемията.

Това се случва на фона на отмяната днес от страна на Доналд Тръмп на неговия „Проект Свобода" за подпомагане на корабите да напуснат пролива. Това стана само два дни, след като Тръмп го обяви и ден след исканията да се стопира, отправени от посредника Пакистан и други страни.

Вашингтон сега вярва, че е близо до постигане на споразумение с Иран за отваряне на пролива и прекратяване на войната, което би означавало, че Иран се ангажира с мораториум върху обогатяването на уран, а САЩ се съгласяват да освободят милиарди долари от замразените ирански средства. Два месеца след началото на войната се твърди, че Вашингтон очаква отговор от Техеран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа, а Тръмп обяви, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Иран.

Но в очакване на развитие авиокомпаниите вече са съкратили два милиона места от майските си разписания през последните две седмици. По данни на аналитичната компания Cirium общият брой на местата при всички превозвачи през този месец е спаднал от 132 619 704 в средата на април до 130 674 864 в края на април.

С над 13 000 по-малко са били полетите за същия период - от 859 167 падат на 846 162. Авиокомпаниите от Персийския залив като Qatar, Etihad и Emirates са най-тежко засегнати от войната, която доведе до затваряне на въздушното пространство и прекъсване на летищните операции, както и до повишаване на цените на горивото.

Сега ситуацията може да се влоши. Експерт посочва, че 10% от полетите могат да бъдат изложени на риск през юни, ако доставките продължат да бъдат ограничавани, което се равнява на общо около 85 000 полета.

Пол Чарлз от туристическата консултантска агенция The PC Agency заяви пред "Дейли мейл": „Авиокомпаниите сега са принудени да съкращават полети и да вземат трудни решения преди пиковия сезон. За тях е по-добре да отменят полетите достатъчно рано, за да се намалят неудобствата за пътниците, отколкото да променят плановете в последния момент. С продължаването на конфликта в Иран ще се наложи да има много повече отменени полети, тъй като доставките на самолетно гориво са ограничени. Мисля, че авиокомпаниите може да се наложи да намалят полетите си с до 10%, ако недостигът на самолетно гориво продължи. Последните промени в правилата за слотовете, въведени от правителството на Обединеното кралство, означават, че авиокомпаниите не трябва да се страхуват, че ще загубят слотовете си, колкото повече полети отменят".

"Общият брой на отменените полети зависи от пазара, тъй като някои авиокомпании са засегнати в по-малка степен от други, но определени превозвачи вече ще планират за най-лошия сценарий и продължителен период на намалени доставки", добави експертът.

Според данни на Международната асоциация за въздушен транспорт средната световна цена на самолетното гориво се е повишила за първи път от месец насам до 181 долара за барел. Този ръст от 1% спрямо предходната седмица настъпи след три поредни седмици на спад, след като в началото на април цената достигна пиковата си стойност от 209 долара в сравнение с 99 долара в края на февруари.

„Разбираемо е, че туристите се притесняват за летните си планове за пътуване поради вълната от отменени полети. Процентът на отменените полети от Обединеното кралство остава малък, ако се има предвид, че дори в нормални условия най-лошите авиокомпании отменят над 2% от полетите по-малко от ден преди излитането. Нашият съвет за това лято е да резервирате пакетна почивка, тъй като това е най-добрият начин да защитите пълната стойност на вашата почивка, в случай че възникнат по-големи сътресения", заявява Рори Боланд, редактор на Which?.

Но икономическият експерт Ричард Мърфи, почетен професор в Училището по мениджмънт на Университета в Шефилд, предупреди, че има много голяма вероятност да не успеете да отидете на лятна почивка тази година

„Това е микрокосмос на това, с което цялата икономика ще се сблъска. Недостигът на гориво, прекъсването на веригата на доставки и фалитите на фирми се събират на едно място. Всичко това вероятно ще се изостри до края на юни - след няколко седмици. Правителството се прави, че всичко ще бъде наред, въпреки че фактите сочат обратното, и тук не става въпрос само за лоша комуникация. Това е политическа безотговорност в момент на национален риск. Въпросът не е дали ще стигнете до Средиземно море през юни, въпросът е дали до есента ще имаме функционираща икономика", обяснява той.

Международната енергийна агенция определи това като най-голямото прекъсване на производството на петрол в света и предупреди на 16 април, че на Европа й остават шест седмици запас от авиационно гориво, преди да започне недостигът.

Междувременно Мат Смит, директор по проучвания на суровините в Kpler, описа кризата с авиационното гориво като „автомобилна катастрофа в забавен каданс". Той заяви пред CNBC: „Обикновено в световен мащаб се изнасят около 2 милиона барела авиационно гориво на ден. Миналия месец видяхме 1,3 милиона барела на ден. Така че не става въпрос само за това, че не получавате реактивно гориво от Близкия изток, защото те са големите износители на този продукт. А за това, че Азия не получава суровия нефт, от който се нуждае, за да го преработи в реактивно гориво, така че се опитва да задоволи вътрешните си нужди и се бори да отговори и на нуждите за износ".

„Тук става дума за верижна реакция. Jet е първата компания, която отпада, Азия е първият засегнат регион. Но това ще се разпространи по целия свят", обяснява той.

На въпрос дали ще последват още отменени полети и дали ситуацията ще се влоши, той отговори така: „Абсолютно, да, наистина е така, и това ще се отрази на различните региони. Причината за отмяната ще бъде, че нямат самолетно гориво, за да могат да изпълнят полетите, но и разходите също са фактор. Това е нещо, което предстои. Това е катастрофа в забавен каданс".