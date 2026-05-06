Ливан затяга мерките срещу стрелби на погребения на бойци от "Хизбула"

Силите за сигурност на Ливан засилват мерките срещу стрелбата по време на погребения, организирани от радикалната шиитска групировка "Хизбула" за нейни членове. Така властите опитват да ограничат беззаконието, пишат в. "Аш Шарк ал Аусат" и БТА.

Военни части са претърсили домовете на заподозрени, че са участвали в стрелба по време на погребения в южните предградия на Бейрут, като двама са арестувани. Кампанията се провежда и извън столицата. Извършени са арести в Баалбек и Бритал.

Мерките идват на фона на нарастваща загриженост относно последиците от практиката и увеличаването на инцидентите. Няколко души бяха ранени в южните квартали на Бейрут при стрелба във въздуха, включително с реактивни гранати. По-рано в Бритал армията извърши операции след използване на ракети В7 по време на погребение на двама членове на "Хизбула".

Групировката се стреми да се дистанцира от подобни действия и дори да ги осъди в опит да ограничи последиците. Армията действа в деликатен момент, успоредно с провеждането на преговори и официални срещи, насочени към укрепване на авторитета на държавата.

„Има ясни усилия от страна на властите да покажат, че могат да предприемат изпълнителни мерки, дори и постепенно, за налагане на монопол върху оръжията", коментира политическият анализатор Али ал Амин пред "Аш Шарк ал Аусат". По думите му действията не са пряка конфронтация с "Хизбула", а опит за ограничаване на безредиците. Групировката разбира, че всяка конфронтация с държавата или армията би била скъпа и не би донесла никакви ползи, което я тласка към реторика, а не към директна ескалация, добави експертът.

Той определи събитията като началото на нов път към консолидиране на държавната власт. „Правителството се стреми да утвърди суверенната си роля и да покаже, че ерата на неконтролираното използване на оръжия постепенно отстъпва място на върховенството на закона", каза Ал Амин.

Миналата година властите в Бейрут взеха решение да наложат държавен монопол върху оръжията, Това означава разоръжаване на всички въоръжени групировки, включително подкрепяната от Иран "Хизбула", което се изисква от резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН и е ключово условие от страна САЩ и Израел за постигане на споразумение с Ливан. Лидерите на "Хизбула" отхвърлят плановете за разоръжаване.