Аржентина очаква 32,7 млрд. долара приходи от износ на литий и мед през следващите 10 г.

Аржентина очаква износът на литий и мед да достигне общо 32,7 милиарда долара за следващите 10 години, заяви министърът на минното дело Луис Лусеро в интервю за Ройтерс..

По негови данни страната предвижда износ на литий за 12,1 милиарда долара и на мед за 20,6 милиарда долара в рамките на десетилетието.

Общата стойност на минните проекти, одобрени и подадени по режима за стимулиране на големи инвестиции (RIGI), възлиза на 50,692 милиарда долара. Схемата беше въведена при президента Хавиер Милей и вече е привлякла инвестиции от минни гиганти като "Би Ейч Пи" (BHP) и "Рио Тинто" (Rio Tinto), като целта е добивният сектор да се превърне в ключов заедно с енергетиката и земеделието.

Според президента на Аржентинската камара на минните компании Роберто Качиола, износът на полезни изкопаеми в страната нараства бързо и се очаква да се увеличи с 49 на сто още през 2026 година, пише БТА.