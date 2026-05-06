Япония изстреля ракети по време на съвместни учения със САЩ и съюзници във Филипините

Японските Сили за самоотбрана изстреляха днес противокорабни ракети „Тип 88" по време на съвместни военноморски учения с американски, австралийски и филипински сили, поразявайки изваден от употреба филипински кораб във водите около оспорваното Южнокитайско море, съобщи Ройтерс.

Маневрите се проведоха, докато Манила и Токио стартират преговори за потенциално прехвърляне на отбранително оборудване, което стана възможно, след като Япония взе решение да отмени ограниченията върху износа си на въоръжение.

Според японския министър на отбраната Шинджиро Коидзуми е възможно скорошно прехвърляне на Филипините на разрушители клас „Абукума" и на самолети ТС-90.

Той и неговият филипински колега Гилберто Теодоро наблюдаваха изстрелването на ракетата на място, докато филипинският президент Фердинанд Маркос-младши от военен щаб в Манила по видеоконферентна връзка.

„Учението демонстрира координираните военноморски операции сред съюзните сили и подчертава засилващата се способност на Въоръжените сили на Филипините (ВСФ) да действат редом до международните партньори в подкрепа на регионалната сигурност и свободата на корабоплаването", пише в изявление на ВСФ, цитирано от БТА.

Филипинските военни съобщиха, че са били изстреляни два залпа ракети „Тип 88", които са уцелили патрулния кораб „Кесон" в рамките на шест минути след изстрелването. Ударът е извършен на около 75 км от брега на Паоай в северната част на Филипините, като гледа към Южнокитайско море. Филипинското министерство на отбраната заяви, че японската ракетна система „Тип 88" е „проектирана да защитава крайбрежните райони и да възпира морските заплахи".

Учението с бойни стрелби е част от ежегодните военни учения, провеждани от Манила и Вашингтон „Баликатан". Япония, Канада, Австралия, Франция и Нова Зеландия се присъединяват като активни участници за първи път, което подчертава разширяващата се мрежа от партньорства за сигурност на Манила.

Пекин рутинно критикува съвместните военни учения на Манила със съюзниците, заявявайки, че те засилват регионалното напрежение.