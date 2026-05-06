Лидерът на партията на етническите унгарци в Румъния се обяви за възстановяване на досегашната коалиция

Лидерът на Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) Хунор Келемен заяви днес, че предпочитанието на партията е да бъде възстановена коалицията, която функционираше допреди месец и включваше Социалдемократическата партия (СДП), Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния, ДСУР и групата на националните малцинства, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Изявлението му идва ден след като коалиционното правителство на премиера Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие. Кабинетът загуби мнозинството си, след като СДП напусна коалицията. Впоследствие социалдемократите внесоха съвместно с крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) вот на недоверие, който беше приет с 281 гласа "за" при необходими най-малко 233.

Келемен посочи, че не е мислил за каквато и да е формула на правителство на малцинството, тъй като е видял, че дори една формула на коалиция на мнозинството функционира трудно.

"Вчерашният вот беше много категоричен, с много голямо мнозинство - над 280 гласа, за уволнение на правителството и разбира се, отново в парламента трябва да бъде намерено решение за съставяне на ново правителство. Всички решения трябва да бъдат сложени на масата, няма недемократично решение в крайна сметка, тъй като зад всеки парламентарист, зад всяка партия стоят гласове и гласът на всеки гражданин трябва да бъде зачитан", коментира той.

Лидерът на ДСУР посочи, че предпочитанието на партията е възстановяване на предишната коалиция на СДП, НЛП, ССР и ДСУР, "ако може да се намери премиер, който да бъде приет от всички партии и да няма вражда с никоя от тях, особено големите партии". По думите му решенията на НЛП са известни, но дискусиите трябва да продължат.

НЛП, чийто лидер е Бложан, обяви вчера, че повече няма да преговаря със СДП за съставяне на нова коалиция и че партията ще остане в опозиция. ССР също обяви по-рано, че няма да сключва съюз със социалдемократите след вота на недоверие.

Келемен изрази скептицизъм по въпроса за евентуален премиер технократ. "Какво означава технократ? Независим от кого? (...) Не членството в партия е проблемът. Важни са качествата на човека, а не дали има партийна книжка. Важно е да умее да се справи с една политическа криза, с една криза на управлението и с една бюджетна криза в крайна сметка", посочи той.

Що се отнася до евентуални предсрочни избори, лидерът на ДСУР заяви, че е съгласен с президента Никушор Дан, че не трябва да се стига до такава ситуация. "Ако отидем на предсрочни избори, означава да дадем за дълъг период от време управлението на страната на АУР. В момента те имат най-голямата подкрепа. Вотът през 2024 г. беше за четири години, затова онези, които получиха тогава гласовете на гражданите, съставиха правителство през 2024 г., а после и през 2025 г. Те имат отговорността пред гражданите да намерят и сега решение", подчерта той.

Според социологическите проучвания от последните месеци сувренистката партия на Джордже Симион се ползва с най-висока подкрепа и би станала първа парламентарна сила, ако се състоят нови избори. В момента АУР е втора парламентарна сила след СДП.