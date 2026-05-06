Папата ще посети Испания и Канарските острови през юни

Папа Лъв XIV ще посети два от Канарските острови - основни точки край западното крайбрежие на Африка за влизането на отчаяни мигранти, които се изправят пред опасните води на Атлантическия океан, за да стигнат до Европа - като част от визитата си в Испания следващия месец, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на Ватикана.

Първият папа американец, който предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като критикува войната в Иран и антиимигрантската политика на администрацията във Вашингтон, ще посети Испания от 6 до 12 юни в първото си пътуване до страна от Европейския съюз извън Италия.

Първият глава на Римокатолическата църква, роден в САЩ, ще прекара последните два дни от посещението си на островите Тенерифе и Гран Канария, където ще се срещне с мигранти и организации, посветени на оказването на помощ на тези хора.

Според неправителствената организация "Каминандо Фронтерас" през 2025 г. над 3000 души са загинали в опит да достигнат Канарските острови, често с импровизирани надуваеми лодки.

Папата ще пристигне в Испания в момент, когато правителството на министър-председателя Педро Санчес от Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) започва едногодишна програма за масова амнистия, която ще даде възможност на около 500 000 имигранти да кандидатстват за статут на законно пребиваващи.

Лъв XIV ще посети и Мадрид, където ще се срещне с крал Фелипе Шести и кралица Летисия и ще произнесе речи в Кралския дворец и пред испанския парламент.

Светият отец ще посети също Монсерат в Каталуния, където ще се срещне с историческата бенедиктинска общност, както и Барселона, където ще открие най-новата кула на "Саграда Фамилия" - прочутата модернистична базилика, превърнала се в най-високата църква в света.

Другите планирани събития по време на обиколката включват молитвено бдение с млади хора, литургия на открито на емблематичния площад "Ла Сибелес" в Мадрид и среща с католическите епископи на страната.

Папата, който в петък ще отбележи първата си година начело на Римокатолическата църква, през последните седмици започна да говори по-открито на световната сцена.

По време на обиколката си на четири африкански държави миналия месец той остро осъди посоката, в която се движи световното лидерство, и заяви, че светът "бива опустошаван от шепа тирани".

Испания е четвъртата дестинация от посещенията на Лъв Четиринадесети извън Италия, след като през март посети Монако, а миналата година - Ливан и Турция.

На 4 юли папата ще посети отново пристанище, през което преминават мигрантите, пристигащи в Европа, като ще пътува до Лампедуза - италиански остров на юг от Сицилия. Решението да посети острова в деня, в който САЩ отбелязват 250-годишнината от обявяването на независимостта си, привлече огромно внимание.