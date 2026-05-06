Бивш хърватски министър пред съда за притежание на незаконно оръжие и нарушаване на детски права

Бившият министър на земеделието, горите и рибарството на Хърватия Йосип Дабро застана пред Общинския съд в Осиек по обвинения в нарушаване на правата на дете и незаконно притежание, производство и придобиване на оръжие и взривни вещества, съобщи хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Делото е образувано, след като през януари миналата година в публичното пространство бяха разпространени видеозаписи и снимки, на които той стреля с огнестрелно оръжие на открито място, припомня хърватското издание „Ютарни лист". Впоследствие се появиха и данни, че е предоставял оръжие на непълнолетния си син, който също е заснет да борави с него.

Случаят доведе до оставката на Дабро като министър, както и до краткото му задържане под стража. По време на разследването той е заявил, че не се счита за виновен.

Съдебният процес се провежда при закрити врата заради участието на дете, като прокуратурата е предложила конкретна присъда в обвинителния акт, отбелязва „Ютарни лист". Според обвинението, за нарушаване на правата на детето се предвиждат 10 месеца лишаване от свобода, а за незаконно притежание на оръжие и взривни вещества – още осем месеца. При обединяване на наказанията се очаква обща присъда от една година лишаване от свобода условно с тригодишен изпитателен срок, което означава, че той няма да изтърпи ефективно наказание, ако не извърши ново престъпление в този период. Към момента Дабро не е заявил дали ще приеме предложението на прокуратурата.

В рамките на разследването са извършени редица експертизи, включително компютърна, балистична, биометрична и аудиоанализа, посочва хърватското издание. При претърсвания са иззети два пистолета с боеприпаси, въздушна пушка, както и други предмети, свързани с делото.

Според прокуратурата част от доказателствата включват и съдържание от мобилни устройства, както и комуникация, свързана с действия преди полицейските претърсвания. Разследването не е установило укриване на оръжие на други места, въпреки извършените проверки.