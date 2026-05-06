Генералният секретар на Съвета на Европа ще бъде на посещение в Северна Македония до 8 май

Ален Берсе СНИМКА: Архив

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе ще осъществи първото си официално посещение в Република Северна Македония от днес до 8 май, съобщи МИА, цитирана от БТА.

Той ще бъде посрещнат от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, с когото ще проведе среща на четири очи, последвана от съвместна пресконференция.

В рамките на посещението са предвидени срещи на Берсе с държавното ръководство, с ресорни министри, както и редица други дейности, свързани със сътрудничеството на Северна Македония с тази важна международна организация, посветена на утвърждаването на правата на човека, върховенството на закона и демократичните ценности, в която миналата година страната отбеляза 30 години членство, съобщиха от Министерството на външните работи и външната търговия на страната, цитирани от МИА.

