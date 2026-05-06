Доналд Тръмп защити по-високите разходи за балната зала в Белия дом

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити днес нарастващите оценки за разходите за планираната от него бална зала, заявявайки, че цената на масивната сграда в комплекса на Белия дом все пак ще бъде по-малка от 400 млн. долара, съобщи Ройтерс.

„Единствената причина цената да се промени е, защото, след дълбоко проучване, тя ще бъде с приблизително двоен размер и със значително по-високо качество от оригиналното предложение, което нямаше да бъде достатъчно за необходимите събития, срещи и дори бъдещи инаугурации", заяви Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл".

„Оригиналната цена беше 200 млн. долара. Двойният по размер, от най-високо качество завършен проект ще бъде нещо под 400 млн.", допълни той, цитиран от БТА.

Днешните му коментар следват предложение от републиканците в Сената на САЩ да се отпуснат тази година един милиард долара финансиране на тайните служби - Сикрет Сървис за подобрения в сигурността, включително за балната зала на Белия дом. Текстът на пакета за финансиране не посочва каква част въпросните средства, предоставени от данъкоплатците, ще покрият разходите за балната зала.

Сенаторът от Демократическата партия Дик Дърбин разкритикува хода, като го определи като осигуряващ средства за „проект на суетата" на Тръмп, докато американците се борят да свържат двата края.

